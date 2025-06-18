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MLB／王建民恩師降臨大聯盟明星賽！受邀擔任榮譽教頭
將於美國時間7月15日開打的MLB明星賽，除了眾家球星正在競逐選票之外，還有一位傳奇人物受邀加入陣容。入選名人堂的前洋基隊總教練托瑞（Joe Torre），受現任洋基教頭布恩（Aaron Boone）之邀，擔任美聯榮譽教練。
現年84歲的托瑞目前擔任洋基總裁特別助理，他1977年起從大都會隊開啟總教練生涯，最後於2010年賽季結束後在道奇隊退休，執教生涯總共獲得2326勝。
托瑞曾在1996至2007年擔任洋基教頭，4度奪下世界大賽冠軍。台灣好手王建民2006和2007連2年19勝，托瑞當時也被視為王建民的恩師。
守護者隊總教練沃特（Stephen Vogt）也受布恩之邀加入美聯團隊；國聯總教練則由道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）管理，國聯的榮譽教練有勇士隊總教練史尼特克（Brian Snitker）和現任馬林魚隊教頭麥卡洛夫（Clayton McCullough）。
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