MLB／洋基連3場、29局得分掛蛋！賈吉「輪休」後狀況好慘

費城人隊明星外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）今天對陣馬林魚隊的比賽沒有出現在先發名單，根據美聯社報導，費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）出此下策的原因是卡斯特蘭諾斯「發表

2025-06-18 09:48