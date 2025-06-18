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MLB／洋基連3場、29局得分掛蛋！賈吉「輪休」後狀況好慘
洋基隊打線近況不佳，今天與天使隊交手賽前已連20局未得分，不料本場再度完全熄火，以0：4被完封，苦吞5連敗。
洋基先發投手華倫（Will Warren）主投6局狂飆11K，失3分。洋基打線僅「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲雙安，多明奎茲（Jasson Dominguez）和貝林傑（Cody Bellinger）各1安。
本場結束後，洋基連29局未得分，這是洋基隊史第7度連3場被完封，2016年9月以來首見。
「法官」賈吉（Aaron Judge）本場4支0，苦吞3K，打擊率掉至0.372。值得一提的是，洋基總教練布恩（Aaron Boone）日前安排賈吉輪休後，賈吉20打數2安打，4度單場領3K，6場比賽洋基只拿下5分。
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