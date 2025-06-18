MLB／費城人外野手嗆聲教頭遭「冷凍」 斷現役第2長連續先發

費城人隊明星外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）今天對陣馬林魚隊的比賽沒有出現在先發名單，根據美聯社報導，費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）出此下策的原因是卡斯特蘭諾斯「發表不當言論」。

湯姆森受訪時透露：「卡斯特蘭諾斯身上有許多特質，他熱愛比賽，享受場上的每一刻，但他的特質之一就是太情緒化了。」卡斯特蘭諾斯則回應，他對上一場比賽被中途換下感到不滿意。該場比賽卡斯特蘭諾斯繳出4支1，終場費城人以5：2勝出。

湯姆森沒有揭露太多細節，「我認為他在下場後說了一些不太適當的言論，所以今天他不在先發名單中，我話就說到這。」卡斯特蘭諾斯也直言：「我不太開心自己被換下場，我說出我的想法，但被認為越界了，所以我的懲罰就是不能上場比賽。」

33歲的卡斯特蘭諾斯已連續為費城人先發出賽236場，這是他自2023年9月30日以來第1次缺席費城人的比賽。這項連續出賽紀錄是現役第2，僅次勇士隊一壘手歐森（Matt Olson），也是費城人隊史繼已故安打王羅斯（Pete Rose）後的最長紀錄。

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