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MLB／「我願意守任何位置」狄佛斯加盟巨人展現配合度

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
狄佛斯(右)與巨人總管波西(左)。 美聯社
狄佛斯(右)與巨人總管波西(左)。 美聯社

球星狄佛斯（Rafael Devers）因為守備位置與紅襪隊球團發生衝突，在前天被交易到巨人隊，今天在新球隊加盟記者會上，狄佛斯承諾：「我願意為球隊守任何位置。」

狄佛斯2023年剛與紅襪簽下11年3.31億美元合約，今年先是因守位重疊的布萊格曼（Alex Bregman）到來，狄佛斯被要求從三壘手改為指定打擊，隨後5月又因一壘傷兵出現，球隊希望他能轉守一壘，已經配合過一次的狄佛斯這回強列表達不願意，更不惜在媒體前放話。

如今隨著交易案來到巨人隊，狄佛斯說：「我很期待上場比賽，看看自己能做出什麼貢獻。」他穿著16號球衣一邊微笑說著，也透露願意打任何位置的意願，「他們要我去哪裡，我就去哪裡。」

總教練梅爾文（Bob Melvin）也說：「他告訴我們：『你們要我守哪裡我就守哪裡，要我打第幾棒我就打第幾棒』。他今天會擔任指定打擊、第三棒。我們會逐步讓他融入，給他一些一壘的守備練習，等他適應之後再讓他去守。現階段計畫就是讓他兼任DH和一壘。」

狄佛斯在紅襪時期所穿的11號在巨人隊已因名人堂投手赫伯（Carl Hubbell）退休，狄佛斯表示，自己想感謝紅襪隊在16歲時簽下自己，有了成為大聯盟球員的機會，也很開心來到巨人隊，「更開心的是能見到邦茲（Barry Bonds）。」

對於外界關注與紅襪隊的摩擦，狄佛斯不願多談，「我已經從波士頓的事情往前看了，現在是舊金山巨人隊的一員，我要專注在比賽上。」他補充說：「我只想感謝波士頓的球迷。他們一路以來都支持我，我只想對他們說一聲：謝謝你們。」

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紅襪 巨人 Rafael Devers

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