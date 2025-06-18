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MLB／大谷翔平回歸登板收視率破表 下次登板日有譜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平昨天重返投手丘，傷癒後首度展現二刀流備受關注，創下MLB.TV歷史上的觀看人數紀錄，而總教練羅伯茲（Dave Roberts）對於下一次登板日也暗示，可能落在美國時間21日起與國民隊三連戰的前兩場。

根據大聯盟官網報導，昨天的道奇與教士隊之戰是MLB.TV啟用以來最高觀看數紀錄，超越原本紀錄28%，原紀錄為2024年開幕戰洋基對太空人隊，當時是索托（Juan Soto）在洋基隊首次亮相。

大谷翔平昨天是自2023年9月右手肘手術後首次登板投球，球速飆破100哩，同時也敲出2支安打、2分打點，幫助道奇隊以6：3勝出。

而今天大谷翔平依舊以先發第1棒、指定打擊之姿繼續對上教士隊，羅伯茲表示，大谷昨天比賽後有些疲勞，但整體感覺不錯，不影響安排他先發的決定。

至於大谷翔平的下次登板，羅伯茲無法做出承諾，但有可能落在美國時間周六或周日，主要考量接下來道奇隊就要去洛磯隊作客，但大谷下次登板未必會拉長局數，球隊希望慢慢來，他畢竟也還是在投球復健的階段。

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道奇 羅伯茲 大谷翔平

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