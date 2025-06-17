快訊

戰火不停…伊朗稱「襲擊以國情報機構」 大樓起火冒濃煙畫面曝

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

桌球／WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 葉伊恬闖過資格賽首輪

中央社／ 台北17日電
葉伊恬。新華社資料照
葉伊恬。新華社資料照

台灣17歲桌球小將葉伊恬今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽資格賽首輪，面對中國球員徐奕，以11比6、12比10、11比7、直落三橫掃對手過關，如願闖進第2輪。

世界排名第80名的葉伊恬，之前因參加世界桌球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽遭中華民國桌球協會取消，引起外界譁然。

在參賽事件告一段落後葉伊恬收拾好心情，今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽資格賽登場，她被大會列為資格賽第11號種子，年僅17歲的她面對中國選手徐奕，首局先以11比6輕鬆拿下。

第2局葉伊恬在比賽中段一度以7比2領先，但隨後遭對手追平，雙方一路拉鋸，幸好在10比10平手時，葉伊恬連拿2分穩住陣腳，也順利取得「聽牌」優勢。

打出氣勢的葉伊恬，第3局在2比3落後時一口氣連得6分逆轉戰局，也徹底澆熄徐奕的氣焰，最終順利直落三過關，闖過女單資格賽首輪。

只不過葉伊恬想要打進會內賽，還有2關要過，她接下來的對手，將是持外卡參賽的韓國球員崔海恩。

葉伊恬打完這場WTT球星挑戰賽後，預計轉戰烏茲別克參加6月26日開打的亞洲青年桌球錦標賽。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

葉伊恬 挑戰賽 大聯盟

延伸閱讀

影／國際帕拉桌球挑戰賽首度移師高雄 創台灣有史以來最高級賽事

桌球／林昀儒桌超活動戴紅領巾 體育署籲勿藉機矮化

桌球／桌協拒向葉伊恬道歉 黃捷批巨嬰：迂腐程度大開眼界

桌球／桌協理事提取消葉伊恬參賽7理由 稱遭體育署霸凌

相關新聞

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

各界矚目的一戰，大谷翔平以投手之姿回歸首戰球速就飆到100哩（約161公里），道奇隊總教練羅伯茲（Dave Robert...

MLB／原本想投152km就好 大谷飆破160：站上投手丘自然加速

道奇隊大谷翔平暌違663天重拾二刀流，主投1局失1分，最快球速達100.2英里（約161公里），大谷也說明直接站上投手丘調整，而不是繼續實戰投打練習（Live BP）調整的原因。 大谷賽後受訪時

MLB／道奇捕手盛讚投球表現 大谷翔平發文宣告：我回來了

道奇隊大谷翔平暌違663天重新站上大聯盟投手丘，捕手史密斯（Will Smith）讚賞大谷的表現，賽後大谷也在個人IG發文霸氣宣布：「我回來了！」 史密斯賽後談到首次與大谷搭檔的感覺，「真的很有

桌球／WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽 葉伊恬闖過資格賽首輪

台灣17歲桌球小將葉伊恬今天在WTT斯洛維尼亞球星挑戰賽資格賽首輪，面對中國球員徐奕，以11比6、12比10、11比7、...

MLB／形容看大谷登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏得塞揚獎的激動

道奇隊退役名將郝西瑟（Orel Hershiser）今天在道奇、教士隊之戰擔任球評，現場直擊大谷翔平二刀流復活，對他重返...

MLB／費城人王牌惠勒計畫2年後37歲退休 瑞爾穆托：無法想像

費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）近日接受《The Athletic》專訪時提到，2年半合約到期時將選擇退休，理由很簡單，想花更多時間陪伴4個孩子。 惠勒2019年12月與費城人簽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。