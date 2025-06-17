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MLB／形容看大谷登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏得塞揚獎的激動
道奇隊退役名將郝西瑟（Orel Hershiser）今天在道奇、教士隊之戰擔任球評，現場直擊大谷翔平二刀流復活，對他重返投手丘感到驚訝，直言：「我們見證棒球界歷史性的一刻。」
大谷相隔663天再度上演二刀流，擔任道奇先發投手、首棒打者，投1局被揮出兩支安打、失1分，最快球速飆到100.2英里（約161公里），回到打擊區繳出4打數2安打、攻下兩分打點的好表現，助道奇6：3獲勝；大谷生涯250轟在道奇締造79轟，成為隊史至少登板先發1場的球員中，保有最多全壘打紀錄。
郝西瑟1988年投出23勝，奪下國聯塞揚獎，也獲世界大賽冠軍，1993年跟隨道奇來台訪問，和中華職棒球隊進行交流賽，2000年結束生涯18年，戰績204勝150敗、防禦率3.48。
他說：「看到大谷站上道奇球場投手丘那一刻，我渾身起雞皮疙瘩，回想起30多年前在這裡贏得塞揚獎時的激動心情。」
郝西瑟表示，作為一名道奇球迷，這是歷史性的夜晚，大谷既是開路先鋒又是先發投手，大家見證一個將載入棒球史冊的時刻，迫不及待想看他未來擔任投手的表現。
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