MLB／費城人王牌惠勒計畫2年後37歲退休 瑞爾穆托：無法想像

費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）近日接受《The Athletic》專訪時提到，2年半合約到期時將選擇退休，理由很簡單，想花更多時間陪伴4個孩子。

惠勒2019年12月與費城人簽下5年1.18億美元合約，去年3月又與費城人簽3年1.26億美元的延長合約，2027年到期。

現年35歲的惠勒合約結束時37歲，他似乎越老越強，過去4年3度名列國聯塞揚獎票選前6，去年更拿下第2。加入費城人以來，先發147場吃下917.1局，防禦率僅2.93，本季先發14場，88局狂飆110K，防禦率僅2.76，仍相當有壓制力。

當被問到如果2027年仍保有塞揚等級表現，有機會再簽1張大約時，是否會改變退休想法，惠勒表示完全不會，「對我來說，離開球場會是一件很容易的事。」

「我知道他現在這樣說。」費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）笑說，「我無法想像他2年後還在主宰打者，卻選擇收手。他真的很熱愛比賽，我還是會抱持他能繼續投下去的希望。」

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