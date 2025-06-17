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MLB／道奇捕手盛讚投球表現 大谷翔平發文宣告：我回來了
道奇隊大谷翔平暌違663天重新站上大聯盟投手丘，捕手史密斯（Will Smith）讚賞大谷的表現，賽後大谷也在個人IG發文霸氣宣布：「我回來了！」
史密斯賽後談到首次與大谷搭檔的感覺，「真的很有趣，這是他道奇球場首次登板，希望他接下來能投更多局。」
史密斯也提到球迷的熱絡程度，「整座球場都能感受興奮的氣氛，來看他牛棚熱身的球迷非常多，不管是球迷還是我們球員，所有人都期待這刻來臨。」
儘管大谷主投1局被敲2安失1分，但史密斯仍給好評：「我真的很感動，重新回投手丘總是困難的，這場比賽很重要，又是在新球隊首次先發，所以我盡量讓他冷靜下來。只投1局要找到投球節奏並不容易，我認為他表現非常好，下次會更好，畢竟他是翔平，人們總是對他充滿期待。」
賽後大谷也在IG發文，配圖寫道：「我回來了！」
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