MLB／比受傷前更快！大谷翔平四縫線均速高達159.4公里

道奇隊大谷翔平暌違663天重返投手丘，雖只投1局，被敲2安失1分，但飆出100.2英里（約161.2公里），四縫線均速達99.1英里（約159.4公里）。

大谷今天投28球，根據大聯盟官網數據，10顆球為橫掃球、9顆四縫線速球、8顆伸卡球以及1顆指叉球。9顆四縫線均速達99.1英里，比2023年賽季的均速96.8英里還快。

根據《橘郡紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）報導，大谷本場被擊出5球當中，只有1球是「強勁球」（擊球初速超過95英里），那球正是阿拉斯（Luis Arraez）擊出的安打，擊球初速為95.6英里。

大谷翔平受訪時提到原本預計投95至96英里就好，但站上投手丘後球速自然提升。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則說，「我明白他球速為何飆高，我本來希望控制96至97英里，但當你想解決打者，而手中有100英里火球時當然會用，這就是他。」