MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

各界矚目的一戰，大谷翔平以投手之姿回歸首戰球速就飆到100哩（約161公里），道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱，自己在那一局也化身粉絲（fanboy）；隊友孟西（Max Muncy）也表達讚嘆之情，尤其驚訝大谷投完球後，連一口水都沒喝，就馬上擔任打者上場。

道奇隊今天以6：3擊敗教士隊，大谷先發1局被敲2安打、失1分，共用28球後退場；打擊區上出賽5打席，敲出2安打、1保送，貢獻2分打點。

被問到看到大谷飆出100.2哩球速的感受，羅伯茲指出，可以理解大谷應該會有點興奮，但100哩確實超乎預期，「如果他可以收斂一點會更好，大概96到97哩的程度就差不多了。」羅伯茲當時被鏡頭捕捉到笑得超爽的模樣，他對此也笑答：「我在一局上感覺就像是個粉絲。」

大谷投完球後，連一口水都沒喝，就馬上擔任打者上場。 路透

孟西此役擔任三壘手，看他的二刀流切換也感到新奇，「我知道不容易，但看到他從投手丘上下來，馬上就戴頭盔，連板凳席都沒進去，就直接上去打擊，真的不敢相信，他投了25到30球左右吧！竟然可以一口水都沒喝就上場。」

對於大谷100哩的球速，孟西則是一點都不驚訝，「球場裡坐滿觀眾，腎上腺素會提升，讓球速往上衝，所以100哩並不令人意外。」