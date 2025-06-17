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MLB／原本想投152公里就好 大谷飆破160：站上投手丘自然加速

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇大谷翔平暌違663天重拾二刀流，主投1局失1分，最快球速達100.2英里（約161公里），大谷也說明直接站上投手丘調整，而不是繼續實戰投打練習（Live BP）調整的原因。

大谷賽後受訪時坦言比起打者，當投手更緊張，對於今天投球表現，大谷表示，「結果不算理想，但今天能完成投球，且感覺下次還能登板，對我來說就是一大進步。」

大谷今天首球就是97英里的伸卡球，面對第二棒阿拉斯（Luis Arraez）更飆出100.2英里火球。大谷談到球速表現時提到，「原本想把球速控制在95英里（約152公里）到96英里，但一站上投手丘，球速還是會自然提升。最後對決波賈茲（Xander Bogaerts）那個打席時，我已經能比較放鬆地投球，我覺得這點是今天比較好的一部分。」

大谷本場比賽投球角度變低，對此他解釋，「因為今天以伸卡球為主，角度自然有所不同，跟四縫線或指叉球相比會偏低一點，我其實沒太在意動作。」

談到未來投球計畫，大谷說，「這是我手術後第一次投出100英里球速，明天要觀察身體反應。如果能每周投一次，慢慢拉長局數，也能減輕牛棚負擔。」

大谷也解釋直接在比賽調整，而非繼續Live BP的原因，「我們判斷這種方式會比較順利。其實有兩種做法，一種是透過Live BP逐步拉長局數，等可以投4或5局後再登板，另一種就是像今天這樣，正式比賽以短局數登板，用接近比賽強度的節奏來調整。」

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道奇 大谷翔平

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