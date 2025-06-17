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MLB／解釋賣掉狄佛斯原因 紅襪總管相信交易後「能贏更多場」

聯合新聞網／ 綜合報導
狄佛斯。 法新社
狄佛斯。 法新社

紅襪隊昨天將球星狄佛斯（Rafael Devers）交易至巨人隊，震驚全聯盟。總管布雷斯洛（Craig Breslow）今天開記者會說明原因，還說沒狄佛斯的紅襪能贏更多比賽。

現年28歲的狄佛斯效力紅襪9年，2018年幫助球隊奪下世界大賽冠軍，2023年簽下11年3.31億美元的延長合約。不過球團休賽季簽下金手套三壘手布萊格曼（Alex Bregman），狄佛斯被迫當指定打擊。後來紅襪一壘手卡薩斯（Triston Casas）因傷整季報銷，紅襪希望他頂上一壘防區，使狄佛斯與球團衝突加劇。

紅襪總裁甘迺迪（Sam Kennedy）提到這幾個月來，自己、總管布雷斯洛、總教練柯拉（Alex Cora）和球隊老闆亨利（John Henry）都與狄佛斯談論過未來角色定位，但無法達成共識，因此只能做出這個重大決定。

布雷斯洛坦承，在推動年輕球員、建立團隊文化和無私精神過程時，處理狄佛斯是關鍵點，他相信，這筆交易對球隊未來最有利，「當我們談論球隊文化、頂尖球隊環境時，我們發現有些地方出問題，而我們必須果斷採取行動來矯正。」

布雷斯洛也強調球隊仍有補強空間，「這絕不是2025年舉白旗投降，我們現在對打造一支贏球隊伍的承諾，跟6個月前一樣堅定，目標仍是爭取分區冠軍。」

布雷斯洛更發下豪語：「我真的認為，球季結束回頭看時，我們有很大的機會，贏下比原本預期還要多的比賽。」

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紅襪 巨人

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