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MLB／大谷二刀流也讓天使隊友很開心 8月有機會首次投打對決

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷重回投手丘，昔日天使隊友也都期待大谷回歸，8月有機會正面交手。 路透
大谷重回投手丘，昔日天使隊友也都期待大谷回歸，8月有機會正面交手。 路透

大谷翔平重現二刀流，今天站上道奇球場投手丘，對教士隊先發1局失1分退場，再以打者身分繼續奮戰，昔日天使隊友也都期待大谷回歸，8月有機會正面交手。

大谷前一次登板先發還是天使投手，前年8月24日對紅人隊投1.1局無失分、無關勝敗，以10勝5敗、防禦率3.14，加上44轟、95分打點結束二刀流球季，今天是相隔663天再次登板，成為大聯盟頭條新聞。

天使重砲瓦德（Taylor Ward）從2018年起和大谷當了6年隊友，他說：「 看到大谷克服艱難的復健過程並回歸，我真的很開心。」

瓦德前年7月30日對藍鳥隊之戰被觸身球直擊臉部造成骨折，痛苦流血跪在地上，當時在二壘的大谷看到這一幕也很難過；瓦德被迫提前結束球季，動完手術經過艱困的復健過程，有段時間無法吃固體食物，被禁止用力按壓臉部，運動也受到限制，去年開季順利重返球場。

他表示，當時一心只想著上場打擊，重新回到比賽，所以一點也不害怕，但首次打擊面對第一球前，一直都很緊張，後來才平靜下來，

大聯盟官網日文版指出，大谷終於回到投手丘，復出首戰充滿各種情緒，從焦慮到興奮都有，瓦德感同身受，他說：「相信翔平會沒事的，他可能會有些焦慮，但有克服的決心。」

天使5月17到19日作客道奇球場，3連戰橫掃道奇，兩隊下次再碰面將是8月12到14日，換成天使主場；瓦德目前18轟、47分打點是隊上三冠王，他說：「非常期待和大谷打打對決，因為以前從未和他交手過。」

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