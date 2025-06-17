MLB／洋基賈吉明星賽票數領先大谷翔平 有望連莊人氣王

2025年大聯盟明星賽7月16日在勇士隊主場進行，官網今天公布第一階段票選戰況，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）超越道奇隊大谷翔平，暫居大聯盟人氣王。

根據規則，兩聯盟最高票球員將自動成為明星隊先發，每個守備位置票數前2名以及外野手票數前6名，將進入第二階段票選。第一階段將於美東時間6月26日結束。

賈吉以156萬8527票領先全大聯盟，大谷翔平目前拿下139萬8771票排第2，賈吉有望成為自2007-08年「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）以來，首位連2年成為大聯盟人氣王的球員。

目前美聯最高票一壘手是洋基高史密特（Paul Goldschmidt）、二壘手老虎隊托瑞斯（Gleyber Torres）、游擊手運動家隊威爾森（Jacob Wilson）、三壘手守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、捕手水手隊羅利（Cal Raleigh）、指定打擊金鶯隊歐赫恩（Ryan O'Hearn）、外野前3為賈吉、老虎格林（Riley Greene）、天使隊楚奧特（Mike Trout）。

國聯最高票一壘手道奇弗里曼（Freddie Freeman）、二壘手響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）、游擊手大都會隊林多（Francisco Lindor）、三壘手教士隊馬恰多（Manny Machado）、捕手道奇史密斯（Will Smith）、指定打擊大谷翔平、外野手前3為小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow- Armstrong）、小熊塔克（Kyle Tucker）、道奇赫南德茲（Teoscar Hernández）。