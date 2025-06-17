MLB／最強自救！大谷敲追平二壘打 確定投手回歸首戰無關勝敗

大谷翔平相隔663天重啟投手身分，今天以道奇隊先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，「投手大谷」以1局失1分收工，「打者翔平」繼續上班，第3局的二壘打掃回球隊第1分，也幫助自己的敗投解套。

大谷前一次擔任投手出賽已是2023年8月23日，當時仍披天使隊球衣，轉戰道奇後首度雙刀出賽，備受各界關注，而大谷此役先發1局共用28球，16球是好球，被敲2安打、失1分，最快球速100.2哩（約161公里）。

大谷面對前兩位打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、阿拉斯（Luis Arraez）都被敲出安打，教士無人出局攻占一、三壘，馬恰多（Manny Machado）以高飛犧牲打送回分數；大谷接下來面對席茲（Gavin Sheets）、波賈茲（Xander Bogaerts）都以滾地球取得出局數。

攻守交換時，大谷連走進休息區的喘息空間都沒有，直接在場上換起打擊裝備，隨後面對教士先發投手希斯（Dylan Cease），首打席遭到三振。

道奇第3局的攻勢從帕赫斯（Andy Pages）二壘打開啟，大谷的第2打席在該局兩出局、三壘有人時上場，敲出二壘打送回分數，道奇以1：1追平，也確定大谷翔平此役將以無關勝敗收場。