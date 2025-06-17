MLB／洋基打線連20局得分掛蛋！不敵天使苦吞本季最長4連敗
洋基隊昨天被紅襪隊完封，系列賽慘遭橫掃。今天與天使隊交手，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）復出，打線仍然不振，延長賽11局全掛鴨蛋，終場以0：1輸球，苦吞本季最長的4連敗。
洋基本場推派施密特（Clarke Schmidt）先發，他主投7.2局無失分，不過天使先發索利安諾（Jose Soriano）也繳出7局無失分好投。
11局上天使靠著薛耶爾（Nolan Schanuel）二壘安打攻下寶貴1分，11局下賈吉（Aaron Judge）被敬遠，但接下來兩棒都出局，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出內野安打形成滿壘，但沃爾普（Anthony Volpe）敲出滾地球，洋基終場就以0：1吞敗。
洋基已經連20局未得分，苦吞本季最長的4連敗，最近5場比賽只得5分。洋基目前42勝29敗仍是美聯第1，領先光芒隊剩2.5場。
賈吉本場比賽3打數1安打，獲得2次保送，打擊率降為0.377。史丹頓本季首度出賽，4打數2安打。
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