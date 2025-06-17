MLB／「藍色大谷」首度二刀流 道奇總管笑答：大日子！

大谷翔平首度在道奇隊啟動「二刀流」，成為棒壇關注的一場比賽，道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）賽前也難掩興奮，「這是一個大日子，之前都是在另一側休息室看他又投又打，但現在他就在我們這裡。」

大谷前一次投球出賽已是2023年8月23日，當時仍穿天使球衣，道奇如今終於等到他穿上藍色戰袍後首度二刀流出賽，對手為教士隊。

高梅斯表示，大谷的每一次牛棚、實戰投打之後，球隊與他的溝通都非常順暢無礙，而這場先發實際上是在公布前24到48小時之間才做出決定，原因就如同總教練羅伯茲（Dave Roberts）所說，大谷認為下午投實戰投打、晚上擔任打者出賽，所耗費的體力和在比賽中二刀流差不多，更想把子彈用在比賽中。

高梅斯也被問到對於大谷翔平恢復二刀流後的出賽計畫，他表示，大谷仍會維持在打線上固定先發出賽，但如果他覺得自己需要喘口氣，就會幫他安排休兵日。

此外，媒體也很關心佐佐木朗希的進度，高梅斯透露，朗希今天有做加重球訓練，「他感覺很好，現在評估他何時可以回來還太早了，但至少今天對他來說是正向的一天。」