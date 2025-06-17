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MLB／大谷暌違663天重返投手丘 大聯盟宣布免費轉播管道
道奇隊日本二刀流球星大谷翔平暌違663天再度站上投手丘，將於今天對教士隊擔任第一棒先發投手，這是他轉戰道奇以來首度登板投球，大聯盟為迎接大谷重磅回歸投手丘，宣布該場比賽在官方的MLB.TV能免費收看，開打時間為今天上午10:10。
根據大聯盟規定，投手至少要面對3名打者，教士前3棒皆是球星，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、阿拉斯（Luis Arraez）、馬恰多（Manny Machado）。
道奇對於大谷的復健很小心，雖然大谷本人自信已準備好了，但道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）不會冒險，預定讓大谷當開場投手，投完1或2局就會派中繼投手接替。
大谷翔平2021至2023年堪稱天使隊王牌投手，加上超強打擊成績，於2021和23年拿下美聯MVP，2022年則是不敵洋基隊賈吉（Aaron Judge）。
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