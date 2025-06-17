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MLB／道奇教頭還原大谷如何拗到光速回歸 挑教士也暗藏好勝心

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 法新社
大谷翔平。 法新社

大谷翔平打破回歸日程表，在今天閃電回到投手丘，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露子弟兵如何成功拗到這場先發，「他跟我說，『我已經沒其他事可做了，我準備好了』」，羅伯茲表示，二刀流對他自己、對道奇來說都是全新領域，自己能做的，「就是傾聽選手、相信選手。」

大谷翔平的投球回歸日程，從一開始所說的明星賽後，到明星賽前「機率比0%高一點點」，再到昨天賽前為預計再投一次實戰投打，結果就在賽後，道奇宣布大谷隔天就要先發出戰教士

羅伯茲今天賽前受訪透露，大谷跟他說：「我還需要做什麼才能在大聯盟比賽投球？我已經沒有其他事可做了。」、「我已經準備好了，我現在可以投了嗎？」

在執教「二刀流」這件事上，羅伯茲自認是菜鳥，「這對我們、對道奇來說，都是全新領域。」既然大谷說自己準備好了，他選擇相信球員的判斷。羅伯茲也透露，原本此役計畫將他調離第一棒，這樣他就不用在一局上的投球之後，下半局馬上又要打擊，「但他說他沒問題。」

選在面對教士的系列賽復出，或許也是大谷的任性，羅伯茲說：「這是他想要的，對手剛好是教士、分區宿敵，以教士為投手回歸的第一個對手，我想這說明了他有多好勝。」

大谷今天的出賽可能是「1局限定」，也可能還有第2局，羅伯茲表示，他會根據大谷的投球數、揮臂感覺、首局結束後的狀況再作評估，「他已經有一段時間不曾投球出賽了，所以我會說，我們沒有做任何預設，全看臨場判斷。」

「大谷是地表最強球員，他在高中時所做的事，現在在大聯盟依然在做。」此役將是大谷穿上道奇球衣後首度「二刀流」出賽，羅伯茲在這段訪問中再次表達對大谷的欽佩，他笑說：「我們之中應該有些人高中時也是二刀流吧！但他在這個層級也展現這樣的投打實力，讓大家都很震驚，這真的是太瘋狂了（This is just bananas.）。」

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道奇 羅伯茲 教士 大谷翔平

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