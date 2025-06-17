MLB／竊取大谷翔平鉅款被判刑近5年 水原一平入獄服刑
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，因曾竊取大谷大筆錢財而在日前被判刑4年9個月，美國獄政當局今天說，水原已被賓州的聯邦監所收監。
水原一平曾竊取大谷翔平近1700萬美元用以償還賭債，今年2月遭美國加州聖安娜（Santa Ana）聯邦法院處以4年9個月有期徒刑。
美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）告訴日本「讀賣新聞」，水原一平服刑的地點是戒備程度較低的監獄。
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