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MLB／竊取大谷翔平鉅款被判刑近5年 水原一平入獄服刑

中央社／ 洛杉磯16日綜合外電報導
水原一平因曾竊取大谷翔平大筆錢財，日前被判刑4年9個月。 美聯社
水原一平因曾竊取大谷翔平大筆錢財，日前被判刑4年9個月。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日本籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，因曾竊取大谷大筆錢財而在日前被判刑4年9個月，美國獄政當局今天說，水原已被賓州的聯邦監所收監。

水原一平曾竊取大谷翔平近1700萬美元用以償還賭債，今年2月遭美國加州聖安娜（Santa Ana）聯邦法院處以4年9個月有期徒刑。

美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）告訴日本「讀賣新聞」，水原一平服刑的地點是戒備程度較低的監獄。

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水原一平 大谷翔平

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