MLB／大谷重返投手丘倍受矚目 教士希斯本季代表作正是投贏道奇

道奇隊巨星大谷翔平明天重返投手丘，將在洛杉磯主場先發對決教士隊，成為轟動球界的大事，教士先發投手希斯（Dylan Cease）也不好惹，生涯對戰道奇防禦率只有1.95，對付這支強打部隊真的有一套。

教士10到12日在聖地牙哥主場對決道奇，今年首次交手打出1勝2敗，唯一勝利就是希斯在3連戰第2戰奪下勝投，儘管目前出賽14場只有2勝5敗、防禦率4.28，此役正是本季代表作。

希斯生涯7年對戰道奇5場，合計27.2局只有6分自責，戰績2勝1敗、防禦率1.95；不過他在道奇球場兩場先發未有勝敗，合計10.1局有5分自責，防禦率4.35不太理想。

希斯11日對道奇先發7局，被揮出3支安打、投出5次保送，一共飆出11次三振，讓道奇完全無法破蛋，終場以1：11慘敗；希斯本季第2次投滿7局，也是首次7局未失分，奪三振數寫下本季新高，結束5連敗和連續11場先發未勝紀錄。

道奇43勝29敗在國聯西區排名第1，領先巨人隊2場勝差、教士3場，大谷明天初登板，投球局數、投球數都會受到嚴格限制；至於開季至今一路挨打的洛磯隊，今天以10：1擊敗勇士隊，戰績14勝57敗仍在大聯盟墊底，已經落後道奇28.5場勝差。