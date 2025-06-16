MLB／重拾「二刀流」掀話題 大谷翔平自信狀態：已經準備好了

洛杉磯道奇今天宣布，日籍球星大谷翔平將於明天迎戰聖地牙哥教士之戰先發主投，睽違660多天後再次登上投手丘。

道奇隊今天在5比4擊敗舊金山巨人後宣布大谷翔平明晚先發登板。大谷前次先發主投已是2023年8月，大約一個月後就動右手尺骨附屬韌帶修復手術，是他右手肘動的第二次大刀。大谷上賽季結束後又動左肩手術，讓道奇對他復出投球更加謹慎。

大谷先前已投過3次實戰投打練習（Live BP），用球數持續增加，11日投3局用44球，面對11位打者送出6K，最快球速97英里（約156公里）。

在14日晚間剛締造MLB生涯第250轟後，大谷透過翻譯表示，他在先前的實戰投打練習已感「具備強度」，狀態已準備好可上場投球，雖然重拾「二刀流」會給身體帶來更大負擔，但這對他來說不是什麼新鮮事。

道奇官網指出，大谷回投手丘後可能只是少量局數的「假先發」，道奇的牛棚也足以負擔。選擇現在讓大谷復出投球一大考量是他二刀流能帶來陣容的靈活性，因為大谷不算在13個投手名額。

美聯社報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說大谷「現在非常渴望，非常興奮」還說大谷的想法是實戰投打練習、接著投入比賽要花力氣，「與其那樣，不如直接把精力用在比賽之中」。

大谷翔平曾3度榮膺MVP，他今天對巨人的比賽3打數3安打，本季打擊率來到2成97，攻擊指數（OPS）1.035，全壘打25發。

然而道奇陣中另一日籍投手佐佐木朗希則要缺陣一段時間。他從5月9日就沒有出賽，目前也不在本季的長期投球計畫中。

羅伯茲談到佐佐木說：「進入這樣的環境一定讓他承受巨大壓力，現在又有健康方面問題，還得考慮身為先發投手的角色，知道（回歸）要做些什麼調整…我想這樣是謹慎的作法。」

23歲的佐佐木加入道奇至今先發8場，戰績1勝1敗，防禦率4.72，34.1局投球保送22次，有24次三振，速球均速達154公里，比他在日本時期慢了約5到6.5公里。

羅伯茲說，佐佐木6月初恢復投球時沒有疼痛感，但過去一週感到不適後又停止投球。

佐佐木最近在肩膀接受類固醇注射。羅伯茲表示，目前沒有計畫再安排進一步檢查，「我不覺得是疼痛，我不確定是單純的不舒服、緊繃，還是他只是感覺沒什麼力氣，無論你想怎麼形容，這些感受應由佐佐木本人來說明比較準確」。