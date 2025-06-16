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MLB／大谷投奔道奇後首度投球 克蕭說就算只有1局也好興奮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
投手大谷即將回歸。 美聯社
投手大谷即將回歸。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平明天重拾「二刀流」，將先發出戰教士隊，相隔663天重返投手丘，不只球迷期待，資深左投克蕭（Clayton Kershaw）也等不及了，直呼：「就算只是1局，都會是令人興奮的時刻。」

大谷前一次投球出賽為2023年8月，當時仍穿天使隊球衣，去年加入道奇第一年專心擔任打者，繳出54轟59盜的史詩賽季，而他今年作為打者出賽同時，持續在推進投手復健進度，如今確定將在明天解鎖來到道奇後的第一次投球出賽。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷已經準備好直接在大聯盟比賽中投球，「其他選手也都對此抱持期待。」

「我很興奮，我想全隊都是一樣。」克蕭表示，「身為一位球迷，同時也是每天看著他為投球、打擊持續準備的人，我想就算只是1局，那都會是令人興奮的時刻。」

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道奇 羅伯茲 克蕭

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