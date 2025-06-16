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MLB／大谷翔平閃電回歸投手丘 日媒分析因大谷想要、道奇需要

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平的投球回歸日程，從一開始所說的明星賽後，到明星賽前「機率比0%高一點點」，再到今天急轉為明天先發出戰教士隊，劇情轉折程度讓各界衝擊，日本媒體分析「投手大谷」電擊回歸的原因指向兩點，大谷自身的意願，以及道奇在投手調度上的拮据，作為「二刀流」的大谷，將讓道奇合法使用14位投手。

大谷前一次投球出賽已是2023年8月23日，接下來就因手肘動刀暫時收起投球技能包，5月底開始已經進行3次實戰投打練習，昨天賽後被問到明星賽前重返投手丘的可能性時，大谷調皮反問記者「你覺得呢？」已為回歸秀留下伏筆。

大谷確定相隔663天重返投手丘，明天在主場擔任「開門投手」面對教士隊，消息一出讓各家媒體綽措手不及。

「體育報知」分析大谷光速回歸的原因，首先是如總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前所說，大谷告訴他，下午先投實戰投打，晚上再打比賽，體力的負擔其實和在比賽中擔任二刀流沒有差別，「與其把力氣花在實戰投打，他更想把子彈用在比賽中。」明天由他「開門」投球，遵照了大谷本人的意願。

此外，道奇本季因投手傷兵問題，在調度上捉襟見肘，頻頻使用野手登板，就連大幅領先的場合也不例外，甚至引起正反論戰。大聯盟規定26人名單中投手上限為13人，但二刀流不在此限，大谷恢復投球，將讓道奇實質上可使用14名投手。

實際上，羅伯茲賽前也提到，以球隊現況來看，大谷能在比賽前段幫忙投1、2局，對球隊確實會有貢獻。

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