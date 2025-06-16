快訊

40歲後沒發胖卻顯老？專家曝「關鍵飲食組合」：怎麼吃決定外貌年齡

113年十大死因出爐！癌症連續43年居首 「蓄意自我傷害」重返前十名

川普擋下以色列暗殺伊朗最高領袖！ 美方暗示踩「1紅線」才考慮

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平3支一壘打湊猛打 道奇帕赫斯三分砲轟贏巨人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天3安打、4度上壘。 美聯社
大谷翔平今天3安打、4度上壘。 美聯社

大谷翔平今天3安打、4度上壘，道奇隊靠帕赫斯（Andy Pages）5局下的三分砲一棒逆轉戰局，終場以5：4險勝巨人隊，在這波3連戰以2勝1敗告捷。

大谷此役化身短槍，4打席敲出3支一壘打、1保送，首打席敲安後，弗里曼（Freddie Freeman）安打、赫南德茲（Teoscar Hernández）保送堆成滿壘後，帕赫斯以高飛犧牲打送回大谷。

道奇第二局靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲擴大為2：0領先，巨人第3局攻下3分逆轉，包括李政厚的兩分打點三壘打；道奇在5局下反擊，大谷、貝茲（Mookie Betts）相繼敲安，兩出局後，帕赫斯一棒轟出中左外野全壘打牆外，三分砲再度扭轉勝負天平，道奇取得5：3領先。

巨人8局上強森（Daniel Johnson）陽春砲，雖將雙方差距縮小到1分，道奇由史考特（Tanner Scott）「關門」，霸氣演出3連K，為6局失3分的先發投手梅伊（Dustin May）守住勝投。

道奇近期正在10連戰過招兩大國聯西區勁旅征途，繼首波3連戰面對教士隊打下2勝，今天贏球後，面對巨人的3連戰也取得2勝1敗，明天起續在主場展開與教士的4連戰，繼續為守衛分區王座而戰。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 教士 巨人

延伸閱讀

MLB／大谷翔平跨越23年「A-Rod障礙」史上最快250轟150盜

MLB／大谷翔平雙響砲衝到25轟 克蕭復出首次優質先發奪勝

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

相關新聞

MLB／大谷翔平3支一壘打湊猛打 道奇帕赫斯三分砲轟贏巨人

大谷翔平今天3安打、4度上壘，道奇隊靠帕赫斯（Andy Pages）5局下的三分砲一棒逆轉戰局，終場以5：4險勝巨人隊，...

MLB／「投手大谷」快憋不住了 道奇教頭曝回歸快了：他想把子彈用在比賽

「投手大谷」的回歸，可能不用等到明星賽後，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前鬆口，大谷本周再進行一次...

MLB／朗希已不需治療但也無法訓練 道奇做好他本季報銷打算

佐佐木朗希的右肩不適復原進度卡關，目前已經暫停投球，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天坦言，「我們必須為...

MLB／狄佛斯頻出「怪聲」紅襪受夠了 重磅交易送到巨人

狄佛斯（Rafael Devers）今年為了守位屢次槓上球隊，紅襪隊決定乾脆與他分道揚鑣，今天完成驚天交易案，將他送到巨...

MLB／大都會主場慘遭光芒橫掃 主帥：吸取教訓迎接後面硬仗

紐約大都會隊在主場以0：9慘敗給坦帕灣光芒，吞下系列賽3連敗，3場下來以9：24大幅比分差距慘遭橫掃。不過，國聯戰績領先的大都會（45勝27敗）顯然沒有時間氣餒，仍得積極備戰接下來與勇士與費城人的連續

MLB／球速只剩90英里還贏巨人 克蕭加入「3千K俱樂部」倒數

道奇隊今天以11：5擊敗巨人隊，國聯西區獨居榜首，37歲左投克蕭（ClaytonKershaw）投出本季代表作，先發7局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。