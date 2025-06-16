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MLB／「投手大谷」快憋不住了 道奇教頭曝回歸快了：他想把子彈用在比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「投手大谷」的回歸，可能不用等到明星賽後。 美聯社
「投手大谷」的回歸，可能不用等到明星賽後。 美聯社

「投手大谷」的回歸，可能不用等到明星賽後，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前鬆口，大谷本周再進行一次實戰投打練習後就加入先發的輪值可能性是存在的，「他非常、非常渴望，非常、非常期待。」

大谷翔平前一次投球出賽已是2023年8月23日，隨即在9月進行手肘韌帶手術，去年僅以打者身分出賽，本季「投手大谷」持續復健，目前已經進行3次實戰投打。

大谷昨天賽後表示，目前投球強度、球威都已經提升到可以比賽的狀態，儘管回歸二刀流將為體能帶來更大負擔，但那對自己來說並非新鮮事，「我覺得二刀流對我來說才是正常，去年那樣才是不正常，差不多該是時候回到我習慣的狀態了。」

羅伯茲前一次在面對大谷明星賽前回歸投球可能性的提問時，才給出「比0%高一點點」的回答，這回的答案更正面，他表示，大谷在下一次實戰投打後就回歸賽場，「是有可能的」。

羅伯茲表示，「從翔平的說法看來，與其將這些力氣用在實戰投打上，他更想在比賽中使用這些子彈。」羅伯茲從實際角度看輪值納入大谷的可能性，「以我們的現況，不管是在比賽前段投個1或2局，那都會滿有意義，對我們來說是有好處、沒有壞處，我們現在確實有在思考這件事。」

大聯盟官網指出，道奇目前仍不定時使用牛棚車輪戰，如果大谷一開始先作為「開門」投手，對於輪值影響並不大。

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