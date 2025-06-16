MLB／大都會主場慘遭光芒橫掃 主帥：吸取教訓迎接後面硬仗

紐約大都會隊在主場以0：9慘敗給坦帕灣光芒，吞下系列賽3連敗，3場下來以9：24大幅比分差距慘遭橫掃。不過，國聯戰績領先的大都會（45勝27敗）顯然沒有時間氣餒，仍得積極備戰接下來與勇士與費城人的連續對戰。

「在主場被橫掃當然令人沮喪，但我們不能讓這樣的結果拖累接下來的表現，」總教練曼多薩（Carlos Mendoza）說。「這是162場賽季的一部分，每支球隊都會遇到低潮，關鍵是我們要怎麼調整、怎麼回應。」他強調，球隊在這一系列未能打出乾淨俐落的比賽，讓對手有機可乘，「我們的執行不夠到位，細節沒有做好，結果就是被對方懲罰。但這也正是我們成長的機會。」

「現在不是回頭看的時候，」曼多薩補充，「我們需要重新整理，專注在該做的事上，準備迎接下一場挑戰。」

"We've got to play better. We didn't execute, we didn't play clean baseball and they made us pay."



- Carlos Mendoza pic.twitter.com/q9302YLAWd — SNY (@SNYtv) 2025年6月15日

本場比賽中，大都會全場僅擊出5支安打，尼莫（Brandon Nimmo）在首局的安打是唯一亮點。他表示球隊應該從敗戰中學習：「我們要從這樣的系列戰吸取教訓，對手可能會從中找到擊敗我們的方法，但我們不應把這看得過於嚴重。畢竟我們表現一直很好，只要繼續鞏固根基、修正細節，就能迎戰接下來的挑戰。」

大都會接下來將前往亞特蘭大作客，目前勇士隊戰績為31勝39敗，自5月22日以來勝率低於五成，並剛以1：10不敵戰績墊底的洛磯隊。儘管如此，曼多薩仍不輕敵：「勇士的投手輪值非常強大，打線也已恢復健康，他們仍是一支非常有實力的球隊。我們從開季就知道國聯競爭激烈，接下來的10天會很關鍵，我們得拿出好表現。」

尼莫強調球隊要以「一場一場來」的心態迎戰：「勇士是一支非常出色的球隊，不論戰績如何都不可小覷，尤其是在主場。他們能打、能投。費城人也是一樣，非常有深度的球隊，主場火力兇猛，投手群也很強。我們會把這一段看作是一場場硬仗，從第一場開始準備好拚戰。」