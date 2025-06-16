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MLB／狄佛斯頻出「怪聲」紅襪受夠了 重磅交易送到巨人
狄佛斯（Rafael Devers）今年為了守位屢次槓上球隊，紅襪隊決定乾脆與他分道揚鑣，今天完成驚天交易案，將他送到巨人隊，巨人則是送出包括火球男希克斯（Jordan Hicks）在內的4人。
狄佛斯2023年剛與紅襪簽下11年3.31億美元合約，今年就與球隊撕破臉，先是因守位重疊的布萊格曼（Alex Bregman）到來，狄佛斯被要求改打指定打擊，狄佛斯當時就曾氣到揚言交易，最終還是同意擔任DH；隨後在5月又因一壘傷兵出現，球隊希望他能守一壘，狄佛斯再度表達不願意。
今天重磅消息傳出，狄佛斯的經紀人已經證實此事，他將轉戰巨人，紅襪則是收下投手希克斯、哈里森（Kyle Harrison）、巨人農場排名第4的外野手提伯斯三世（James Tibbs III），以及另一名新秀。
波士頓環球報記者亞伯拉罕（Peter Abraham）引述紅襪球團人士消息指出，球團認為狄佛斯簽下大約，就有責任要做對球隊最有利的事，但狄佛斯卻不願履行責任，「紅襪已經受夠了，所以他們決定交易。」
值得注意的是，紅襪21日就要前進舊金山與巨人進行3連戰，這筆交易之後，狄佛斯很快就要碰上前東家。
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