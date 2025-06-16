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MLB／朗希已不需治療但也無法訓練 道奇做好他本季報銷打算
佐佐木朗希的右肩不適復原進度卡關，目前已經暫停投球，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天坦言，「我們必須為沒有他的日子做好打算，至少今年是這樣。」透露朗希今年可能無法重返賽場。
佐佐木在5月10日面對響尾蛇隊投4局失5分後進入傷兵名單，兩周後曾一度開始傳接，但一直無法把強度提升，上周又傳出已經暫停投球訓練。
「面對這樣的狀況，對他肯定是很大的挑戰，考量他的健康、為先發出賽的準備，我想我們必須要有比較謹慎的做法。」羅伯茲進一步表示，「是的，我想我們必須為今年沒有他做好打算。」
佐佐木朗希目前除了注射止痛藥外，已無進行其他醫療上的治療計畫，道奇也沒有再安排額外的肩膀檢查。羅伯茲說：「我們已經做過檢查了，現在對他來說，那些檢查比較像是讓他放心、給他信心。」
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