MiLB／林振瑋先發4局送4K 隊友火力未支援苦吞敗投

美國職棒小聯盟今日賽事中，多位台灣旅美球員出賽，其中效力聖路易紅雀隊高階1A的林振瑋先發登板，雖然展現壓制力，但仍在4局中失掉3分，吞下本季第2敗，至今仍未開胡。

現年23歲的林振瑋，是台灣名將郭泓志的外甥，身高203公分，擁有剛猛速球身手。去年曾飆出101英哩（約162.5公里）的速球，刷新潘文輝、羅嘉仁與曹錦輝的紀錄，成為台灣棒壇史上最快速球投手。

本場比賽紅雀高階1A迎戰雙城高階1A，林振瑋首局面對第一名打者就投出觸身球，隨後出現暴投與被敲長打失1分，不過他迅速穩住陣腳，接連解決3名打者，避免進一步失分。接下來的第2、3局順利投完未失分，但第4局再度陷入危機，在2出局一、二壘有人的情況下，被敲出三壘安打失2分。

林振瑋最終投完4局退場，用球數75球，被敲5支安打，失3分，送出4次三振，另有2次保送與1次觸身球，防禦率上升至3.98。紅雀打線整場無功而返，以0比8遭完封敗北，林振瑋承擔敗投。

另一方面，底特律老虎隊3A內野手李灝宇今天擔任先發三壘手，排第3棒，面對皇家隊2A的比賽中2打數無安打，選到2次四壞球，並跑出本季第8次盜壘成功，被三振1次，賽後打擊率為0.256，球隊終場以2比6落敗。

而效力匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜，今天面對勇士隊高階1A，先發投3.1局用75球，其中45球為好球，被敲出7支安打（含1發全壘打），投出1次三振與3次四壞球，失掉5分自責分，賽後防禦率升至6.38。所幸球隊最終以10比7逆轉獲勝，張弘稜此役無關勝敗。