MLB／球速只剩90英里還贏巨人 克蕭加入「3千K俱樂部」倒數

道奇隊今天以11：5擊敗巨人隊，國聯西區獨居榜首，37歲左投克蕭（Clayton Kershaw）投出本季代表作，先發7局只被揮出3支安打、未失分，奪下本季第2勝，離生涯奪三振3千次愈來愈近了。

克蕭用81球完成7局任務，被安打3支、保送1次，投出5次三振，本季首次投滿7局，也是首次優質先發，生涯18年累積214勝、奪三振2988次，只差12K就可加入「3千K俱樂部」，成為大聯盟史上第20人。

這位3屆塞揚獎強投、未來名人堂球員笑說：「這顯然是一件很酷的事，而且我愈來愈在意了，誰知道我現在要花多長時間才能再投出12K呢？」

「三振王」萊恩（Nolan Ryan）生涯奪三振5714次，穩居史上第1，完全沒有被打破的機會，目前19名「3千K俱樂部」成員，只有兩名現役投手，分別是韋蘭德（Justin Verlander）3457K、薛則（Max Scherzer）3408K，克蕭進入倒數階段。

洛杉磯時報指出，克蕭現在最快球速或許只有90英里，失去顛峰時期的氣勢，但他依然能夠穩定投進好球帶，將他的武器和投球技巧完美融合，投出精彩表現。

大谷翔平今天不但出現本季第7支首局首打席全壘打，也轟出第3次雙響砲，達到生涯250轟里程碑，道奇打完前6局就攻下10分，讓克蕭老神在在等著勝投到手，他說：「我們的進攻太棒了。」