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MLB／從雙響砲談到重啟二刀流 大谷還想傳承長嶋精神給下一代

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(左)與佐佐木朗希。 路透
大谷翔平(左)與佐佐木朗希。 路透

大谷翔平全壘打熄火10場後，今天對巨人隊之戰火力全開，不但首局首打席全壘打，而且出現本季第3次單場雙響砲，幫助道奇11：5獲勝，25轟穩居國聯全壘打王，他在賽後說：「離上次開轟已有一段時間了，這兩支全壘打都打得很好，而且首轟意義重大，因為攻下全隊第1分。」

大谷生涯第944場比賽完成250轟、150次盜壘成功紀錄，改寫大聯盟紀錄，回應本季只有11盜的問題，他表示，打了很多全壘打，大部分被保送的情況都是壘上有跑者，覺得盜壘次數減少是不可避免的事。

大谷也被問到準備重啟二刀流一事，他表示，去年只打指定打擊，但同時包辦投打任務更像自己的常規做法，等到這一刻來臨，會把一切都當成以前一樣上場。

大谷強調，何時重登投手丘必須取決於投球次數，上次練投強度還不錯，已經接近能夠投球的水平準。

日本「棒球先生」長嶋茂雄3日病逝，大谷今天談到此事，他說：「自己不是現場觀看長嶋比賽那一代，沒能親眼觀戰；但當我後來見到他時，覺得他是非常棒的人，即使在交談中也能感受他是深愛棒球的人。」

大谷表示，長嶋過世是非常令人遺憾的消息，但他們這些仍然活躍在棒界的球員，可以把這份熱情傳遞給下一代。

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棒球 大谷翔平

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