MLB／大谷翔平跨越23年「A-Rod障礙」史上最快250轟150盜

大谷翔平今天對巨人隊首局首打席全壘打,而且締造本季第3次單場雙響砲紀錄,幫助道奇11:5獲勝;大谷不但穩居國聯全壘打王,生涯第944場比賽完成250轟、150次盜壘成功(今天賽前156盜),也是大聯盟史上最快。

原來最快250轟、150盜是洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)保有,他在2002年效力遊騎兵隊時,在生涯第977場比賽締造紀錄,「A-Rod障礙」高懸23年被大谷超越。

洋基「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)目前429支全壘打,現役球員排名第1,大谷是第21 位達到250轟的球員,道奇前兩人是弗里曼(Freddie Freeman)352轟、貝茲(Mookie Betts)280轟。

道奇今天贏球後,本季戰績42勝29敗獨居國聯西區第1,大谷在道奇第71場比賽出現第25轟,追平1951年哈吉斯(Gil Hodges)、2000年薛菲爾德(Gary Sheffield),並列隊史最快。

Shohei Ohtani's SECOND homer of the night! pic.twitter.com/vgaf9GhSoC