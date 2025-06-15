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MLB／大谷翔平跨越23年「A-Rod障礙」史上最快250轟150盜
大谷翔平今天對巨人隊首局首打席全壘打，而且締造本季第3次單場雙響砲紀錄，幫助道奇11：5獲勝；大谷不但穩居國聯全壘打王，生涯第944場比賽完成250轟、150次盜壘成功（今天賽前156盜），也是大聯盟史上最快。
原來最快250轟、150盜是洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）保有，他在2002年效力遊騎兵隊時，在生涯第977場比賽締造紀錄，「A-Rod障礙」高懸23年被大谷超越。
洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）目前429支全壘打，現役球員排名第1，大谷是第21 位達到250轟的球員，道奇前兩人是弗里曼（Freddie Freeman）352轟、貝茲（Mookie Betts）280轟。
道奇今天贏球後，本季戰績42勝29敗獨居國聯西區第1，大谷在道奇第71場比賽出現第25轟，追平1951年哈吉斯（Gil Hodges）、2000年薛菲爾德（Gary Sheffield），並列隊史最快。
Shohei Ohtani's SECOND homer of the night! pic.twitter.com/vgaf9GhSoC— MLB (@MLB) June 15, 2025
Shohei Ohtani's SEVENTH leadoff homer of the year! pic.twitter.com/VK2Q79Km2X— MLB (@MLB) June 15, 2025
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