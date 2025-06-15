快訊

和寵物抱抱、喝咖啡皆有益 專家分享早晨做6事助降低中風機率

21歲青年流落街頭撿回收物、未報戶口就學 父恐涉妨害兒童發育罪

印度再傳空難！直升機墜毀神廟附近釀7死 林間殘骸狂燒畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平跨越23年「A-Rod障礙」史上最快250轟150盜

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天對巨人隊首局首打席全壘打，而且締造本季第3次單場雙響砲紀錄，幫助道奇11：5獲勝；大谷不但穩居國聯全壘打王，生涯第944場比賽完成250轟、150次盜壘成功（今天賽前156盜），也是大聯盟史上最快。

原來最快250轟、150盜是洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）保有，他在2002年效力遊騎兵隊時，在生涯第977場比賽締造紀錄，「A-Rod障礙」高懸23年被大谷超越。

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）目前429支全壘打，現役球員排名第1，大谷是第21 位達到250轟的球員，道奇前兩人是弗里曼（Freddie Freeman）352轟、貝茲（Mookie Betts）280轟。

道奇今天贏球後，本季戰績42勝29敗獨居國聯西區第1，大谷在道奇第71場比賽出現第25轟，追平1951年哈吉斯（Gil Hodges）、2000年薛菲爾德（Gary Sheffield），並列隊史最快。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 洋基

延伸閱讀

MLB／大谷翔平雙響砲衝到25轟 克蕭復出首次優質先發奪勝

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

MLB／打者實力榜大谷翔平跌至第5！官網：不需恐慌

相關新聞

MLB／大谷翔平跨越23年「A-Rod障礙」史上最快250轟150盜

大谷翔平今天對巨人隊首局首打席全壘打，而且締造本季第3次單場雙響砲紀錄，幫助道奇11：5獲勝；大谷不但穩居國聯全壘打王，...

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

大谷翔平繼首局面對巨人先發投手魯普（Keaton Winn）敲出本季第24轟後，6局下面對第三任投手貝克（Tristan Beck），又在滿球數情況下揮出此戰第2發全壘打，完成本季第3次單場雙響砲。

MLB／大谷翔平雙響砲衝到25轟 克蕭復出首次優質先發奪勝

大谷翔平今天在洛杉磯主場砲火凶猛，不但首局首打席全壘打，而且轟出雙響砲，本季全壘打達到25支，仍居國聯榜首；3屆塞揚獎強...

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

「六月狂谷」熄火10場，道奇隊日籍球星大谷翔平今天終於再度開砲，首局首打席砲轟巨人隊先發投手路普（Landen Roup...

MLB／洋基洛登又輸紅襪菜鳥多賓斯 賈吉連兩戰吞3K停在26轟

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）就是投不贏紅襪隊，今天先發5局失4分，吞下對戰2連敗，挑戰本季第9勝又失利，洋...

MLB／未有救援成功條件登板 全聯盟最強的蘇亞雷斯崩盤吞敗

教士隊今天在7：3領先的情況下，9局下推出「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez）登板救援，結果他面對6名打者被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。