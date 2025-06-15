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MLB／克蕭復出首次優質先發奪勝 大谷翔平雙響砲衝到25轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
Los Angeles Dodgers pitcher Clayton Kershaw throws to a San Francisco Giants batter during the first inning of a baseball game in Los Angeles, Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Jessie Alcheh) 美國聯合通訊社
Los Angeles Dodgers pitcher Clayton Kershaw throws to a San Francisco Giants batter during the first inning of a baseball game in Los Angeles, Saturday, June 14, 2025. (AP Photo/Jessie Alcheh) 美國聯合通訊社

大谷翔平今天在洛杉磯主場砲火凶猛，不但首局首打席全壘打，而且轟出雙響砲，本季全壘打達到25支，仍居國聯榜首；3屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）投出歸隊代表作，先發7局只被揮出3支安打、未失分，道奇隊終場以11：5擊敗巨人隊，獨居國聯西區排名第1。

道奇昨天3連戰首戰2：6落敗，41勝29敗和巨人在分區並列領先，大谷今天1局下面對巨人先發投手路普（Landen Roupp），在球數1好2壞時逮到90.7哩卡特球，轟成中右外野方向419英尺全壘打牆外，幫助道奇先馳得點，一路領先到比賽結束。

這是大谷繼6月3日對大都會隊之戰後，再度出現全壘打，終止本季最長連續10場未開轟紀錄。

大谷翔平炸裂雙響砲。 美聯社
大谷翔平炸裂雙響砲。 美聯社

道奇打完前6局已經攻下10分，巨人早就大勢已去，包括大谷6局下從貝克（Tristan Beck）的手中轟出中右外野方向陽春砲，本季第3次出現單場雙響砲，目前25轟在大聯盟排名第3，落後水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）26轟。

道奇8局下面對巨人捕手波特（Logan Porter），攻下全隊第11分，9局上也推出一壘手赫南德茲（Enrique Hernandez）投球，結果被揮出3支安打、出現3次保送，包括史密特（Casey Schmitt）滿貫砲，一口氣失5分，終場仍以6分之差保住勝果。

克蕭5月18日復癒復出，今天是本季第6次投球任務，用81球完成7局任務，被安打3支、保送1次，投出5次三振，首次投滿7局，也是首次優質先發，拿下第2勝。

克蕭生涯第214勝到手，現役投手仍居第3，只落後薛則兩勝，韋蘭德（Justin Verlander）262勝穩居領先。

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