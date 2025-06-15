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MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

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MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平單場雙響砲，更達成大聯盟生涯第250轟里程碑。 路透社
大谷翔平單場雙響砲，更達成大聯盟生涯第250轟里程碑。 路透社

大谷翔平繼首局面對巨人先發投手魯普（Keaton Winn）敲出本季第24轟後，6局下面對第三任投手貝克（Tristan Beck），又在滿球數情況下揮出此戰第2發全壘打，完成本季第3次單場雙響砲。

加上這發全壘打，大谷翔平本季已經累積25轟，持續緊追水手隊羅利（Cal Raleigh）和洋基隊賈吉（Aaron Judge）的26轟。

值得一提的是，大谷翔平單場雙響讓他達成大聯盟生涯第250轟里程碑，成為首位達此紀錄的日本球員。

排在大谷之後的日本球員分別是松井秀喜的175轟、鈴木一朗的117轟、鈴木誠也的72轟與城島健司的48轟。若加上效力日本火腿期間敲出的48發全壘打，大谷翔平日美通算已經累積298轟，有望在近期內達成300轟里程碑。

雖然6月份初期一度熄火，但大谷翔平仍然在本季第71場比賽時達成25轟表現，進度遠超過2021年與2023年的77場，寫下個人生涯最速。

特別是與去年54轟的表現相比，今年大谷翔平達成25轟的時間更快了11場；若以目前節奏計算，有望朝單季57轟的步調邁進。

大谷翔平的大聯盟首轟是出現在2018年4月3日，當時他在天使隊主場對戰印地安人隊（現守護者隊）的比賽中，從投手湯姆林（Josh Tomlin）手中敲出右中外野方向三分砲。

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