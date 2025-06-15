MLB／敵隊兄弟同一局開轟 大小康崔拉斯近92年罕見紀錄

釀酒人隊今天繼續在主場和紅雀隊交手，第9局出現罕見畫面， 威爾森．康崔拉斯（Willson Contreras）和威廉．康崔拉斯（William Contreras）第9局先後開轟，成為大聯盟近125年第2對不同球隊同一局締造全壘打紀錄的兄弟檔。

紅雀打完前8局7：4領先，9局上大哥威爾森轟出陽春砲，本季第9轟出爐，9局下威廉跟進陽春砲，也是本季第6轟，紅雀終場8：5獲勝，終止6連敗。

這是大聯盟從1901年起，不同球隊的兄弟檔第2次出現這種紀錄，上一次是1933年7月19日紅襪、印地安人隊之戰，瑞克．費瑞爾（Rick Ferrell）和魏斯．費瑞爾（Wes Ferrell） 一起開轟，過了92年康崔拉斯兄弟再創難得紀錄。

威廉表示，他和哥哥在比賽時，並不完全像家人一樣，上場就是好好競爭，「他打他的比賽，我們打我們的。」