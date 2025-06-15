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MLB／敵隊兄弟同一局開轟 大小康崔拉斯近92年罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅雀隊威爾森．康崔拉斯9局上先開轟。路透
紅雀隊威爾森．康崔拉斯9局上先開轟。路透

釀酒人隊今天繼續在主場和紅雀隊交手，第9局出現罕見畫面， 威爾森．康崔拉斯（Willson Contreras）和威廉．康崔拉斯（William Contreras）第9局先後開轟，成為大聯盟近125年第2對不同球隊同一局締造全壘打紀錄的兄弟檔。

紅雀打完前8局7：4領先，9局上大哥威爾森轟出陽春砲，本季第9轟出爐，9局下威廉跟進陽春砲，也是本季第6轟，紅雀終場8：5獲勝，終止6連敗。

這是大聯盟從1901年起，不同球隊的兄弟檔第2次出現這種紀錄，上一次是1933年7月19日紅襪、印地安人隊之戰，瑞克．費瑞爾（Rick Ferrell）和魏斯．費瑞爾（Wes Ferrell） 一起開轟，過了92年康崔拉斯兄弟再創難得紀錄。

威廉表示，他和哥哥在比賽時，並不完全像家人一樣，上場就是好好競爭，「他打他的比賽，我們打我們的。」

至於同隊兄弟檔最近同一局開轟紀錄，出現在去年4月11日守護者、白襪隊之戰4局下，守護者一壘手賈許．奈勒（Josh Naylor）和波．奈勒（Bo Naylor）先後轟出全壘打。

釀酒人隊威廉．康崔拉斯9局下也開轟。路透
釀酒人隊威廉．康崔拉斯9局下也開轟。路透

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紅雀 康崔拉斯 守護者

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