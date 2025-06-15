MLB／未有救援成功條件登板 全聯盟最強的蘇亞雷斯崩盤吞敗

教士隊今天在7：3領先的情況下，9局下推出「守護神」蘇亞雷斯（Robert Suarez）登板救援，結果他面對6名打者被揮出5支安打，失5分搞砸戰局，教士終場7：8不敵響尾蛇隊，吞下3連敗。

教士打完前6局1：3落後，7局上攻下4分逆轉戰戰局，9局上追加兩分，拉大到領先4分。

9局下蘇亞雷斯在沒有救援成功的條件下登板，被連續揮出3支安打形成滿壘，雖三振20轟打者卡洛爾（Corbin Carroll），但被馬提（Ketel Marte）揮出內野打失1分，再被帕多摩（Geraldo Perdomo）揮出三壘打追平比數。

Remarkable, the Padres put closer Robert Suarez in a 4-run game, and the Diamondbacks have stormed back to win it in the ninth.



Perdomo hit the game-tying XBH, and Naylor gets him home with a grounder. 8-7 Wpic.twitter.com/uj6KRx6aOo — Alex Weiner (@alexjweiner) 2025年6月15日

教士換上莫瑞洪（Adrian Morejon），投出第1球被揮出內野滾地球，掩護三壘上的帕多摩跑回致勝分。

蘇亞雷斯重演5月13日對天使隊投0.1局失5分吞敗的場面，本季戰績掉到1勝2敗21救援，防禦率更從1.78升至3.23，不過仍是大聯盟救援王，皇家隊艾斯特維茲（Carlos Estevez）19救援排名第2。