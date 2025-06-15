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MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

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MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平久違開轟。 美聯社
大谷翔平久違開轟。 美聯社

「六月狂谷」熄火10場，道奇隊日籍球星大谷翔平今天終於再度開砲，首局首打席砲轟巨人隊先發投手路普（Landen Roupp），本季第24轟出爐。

道奇、巨人今天進行3連戰的第2戰，大谷首打席在球數1好2壞時，狙擊一顆落在5號位的90.7哩卡特球，轟出中右外野全壘打牆外，擊球初速110.3哩、飛行距離419呎，幫助道奇先馳得點。

大谷翔平前一轟已是6月3日，接下來10場砲管熄火，這段期間10支安打有7支是一壘打，也在全壘打榜上陸續被水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）甩開差距，兩人目前都是26轟，大谷24轟排名第3。

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道奇 大谷翔平

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