聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟
「六月狂谷」熄火10場，道奇隊日籍球星大谷翔平今天終於再度開砲，首局首打席砲轟巨人隊先發投手路普（Landen Roupp），本季第24轟出爐。
道奇、巨人今天進行3連戰的第2戰，大谷首打席在球數1好2壞時，狙擊一顆落在5號位的90.7哩卡特球，轟出中右外野全壘打牆外，擊球初速110.3哩、飛行距離419呎，幫助道奇先馳得點。
大谷翔平前一轟已是6月3日，接下來10場砲管熄火，這段期間10支安打有7支是一壘打，也在全壘打榜上陸續被水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）甩開差距，兩人目前都是26轟，大谷24轟排名第3。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言