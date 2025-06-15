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MLB／勇士史泰德狂飆13K終獲首勝 洛磯寫下近125年最慘紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊「火球男」史泰德奪下本季首勝。 美聯社
勇士隊「火球男」史泰德奪下本季首勝。 美聯社

勇士隊「火球男」史泰德（Spencer Strider）今天重現王牌架勢，對洛磯隊先發6局只被揮出3支安打、無失分，狂飆13次三振，奪下本季首勝；洛磯以1：4輸球後，開季70場比賽只有13勝57敗，創下大聯盟從1901年起最差紀錄。

史泰德前年投出20勝，奪三振281次寫下隊史單季新高，拿下國聯勝投王和三振王， 去年只投兩場就進行右肘手術，直到今年4月17日才復出，開季5場先發投出5連敗，防禦率達5.40。

今天面對大聯盟戰績最爛的洛磯，史泰德主宰戰場，速球平均96.2英里是本季最快，23顆滑球有17球讓打者揮空，本季勝場終於開張，防禦率降到4.35。

史泰德生涯60場先發第18次奪三振達二位數，勇士3名投手全場飆出19次三振（9局），寫下隊史單場新高；勇士開路先鋒亞古納（Ronald Acuna Jr.）2局下轟出兩分砲，本季第7轟出爐，也是贏球功臣。

洛磯先發投手杜蘭德（Chase Dollander）投6局失4分，其中3分自責，本季戰績掉到2勝7敗；洛磯超越1932年紅襪隊開季70戰14勝56敗，成為大聯盟近125年最慘數字，單場被三振19次（9局）也破隊史紀錄。

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洛磯 史泰德 勇士

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