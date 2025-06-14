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MLB／被賈吉敲追平轟錯失完封 紅襪克羅謝：不後悔直球對決

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅謝投了8.1局好球，卻在第九局被賈吉敲出追平轟，賽後表示他不後悔直球對決。 美聯社
克羅謝投了8.1局好球，卻在第九局被賈吉敲出追平轟，賽後表示他不後悔直球對決。 美聯社

本季只要紅襪左投克羅謝（Garrett Crochet）登板，紅襪幾乎都有贏球機會。今天在波士頓的基襪大戰，克羅謝再次展現壓制力，投出生涯最長的8.1局無失分內容，唯一的失分，是在第九局被賈吉（Aaron Judge）時敲了一發追平全壘打。所幸紅襪最終在延長10局以2：1險勝，避免了苦澀的逆轉。

克羅謝此戰徹底封鎖洋基打線，送出7次三振、僅被敲出4支安打，對決賈吉更是三度讓他吞K。然而紅襪僅以1分領先進入第九局，總教練柯拉（Alex Cora）選擇讓狀態火燙的克羅謝續投，挑戰完封。

面對第4次打席上場的賈吉，克羅謝投到滿球數，試圖以速球解決對手，卻不慎將球投進賈吉最擅長攻擊的低角度甜蜜區。賈吉毫不客氣將這顆時速100英里的速球轟出芬威球場，飛行距離達443英呎，也寫下個人生涯第二次在九局或延長賽擊出追平轟的紀錄。

「我願意用我最好的球種承擔成敗，」克羅謝賽後不後悔直球對決賈吉，「無論是球種選擇還是控球執行得都很到位，挨轟被追平的結果雖然很糟，但整體來說，我今晚的感覺很好。」

賈吉也給予對手高度肯定：「他真的是一位了不起的投手，這也是為什麼紅襪要交易換來他。他能控制好內外角，球威十足。我只是想上壘替球隊帶起反攻，很高興能追平比數。」

雖然錯失完封勝，但紅襪仍靠著捕手納瓦茲（Carlos Narvaez）在延長10局下敲出再見安打贏球，為這場緊張對決畫下完美句點。這是納瓦茲生涯首支再見安打，也讓他成為繼2011年的瑞迪克（Josh Reddick）後，首位在基襪大戰中敲出再見安的菜鳥。

值得一提的是納瓦茲去年是在洋基登上大聯盟，只出賽6場因此保有菜鳥身分，但季後被洋基交易到紅襪，今天棒打前東家成為贏球英雄。

儘管無緣勝投，納瓦茲仍為克羅謝抱屈：「他今晚太厲害了，只是犯了一點小錯。但那球也有100英里啊！這是聯盟最強投手對決最強打者的戲碼，真的很精彩。」

紅襪總教練柯拉賽後則表示，自己讓克羅謝續投的決定沒有遺憾：「他當時投得太好了，我們相信他。雖然結果不如預期，但那就是賈吉，一位世界頂尖的打者，逮到一顆失投球就能把球轟出球場。我們只能脫帽致敬。」

雖然克羅謝承認那記全壘打會讓他「今晚失眠」，但仍對整體表現感到驕傲：「我在第九局退場時，球迷起立鼓掌，那種感覺很特別。我真的很想完成這場比賽，那一局我拚盡全力。雖然最後是因為一支全壘打退場，但至少那是我最有自信的速球。」

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紅襪 克羅謝

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