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MLB／山本由伸5BB釀禍 遭巨人滿貫砲擊沉4.2局失5分吞敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸今天遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 美聯社
山本由伸今天遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 美聯社

道奇隊日籍投手山本由伸今天遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲，道奇終場以2：6不敵巨人隊；大谷翔平4打數掛蛋，吞下2次三振。

道奇今天在主場展開與巨人隊的3連戰，由山本由伸先發，先在1局上被亞當斯（Willy Adames）敲出陽春砲，第2局也面對得點圈危機驚險渡過，結果第3局3次四壞保送釀禍，滿壘被施密特（Casey Schmitt）一棒轟出滿貫砲，

山本此役壞球偏多，102球僅56好球，4.2局出現5次四壞保送寫下生涯單場新高，被敲6安打、失5分，防禦率從賽前的2.20漲到2.64。

巨人由韋伯（Logan Webb）先發7局被敲2安打、失2分，2局下以連兩保送開局，跑者進占三壘後，帕赫斯（Andy Pages）打向右外野飛球，儘管距離不夠遠，道奇仍決定挑戰本壘，巨人的傳球先一步回到本壘，但捕手尼澤納（Andrew Knizner）觸殺未能拿穩球，史密斯（Will Smith）跑回分數；韋伯所失的第2分來自7局下赫南德茲（Teoscar Hernández）的陽春砲。

巨人8局下尼澤納敲出陽春砲擴大優勢，道奇則是全場僅2支安打，都由赫南德茲一人敲出，大谷翔平4打席包括2K、2記內野滾地球出局，中斷連8場有安打。

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道奇 巨人

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