MLB／山本由伸5BB釀禍 遭巨人滿貫砲擊沉4.2局失5分吞敗

SFG - Casey Schmitt Grand Slam (2)



📏 Distance: 423 ft

💨 EV: 108.4 mph

📐 LA: 33°

⚾️ 90.6 mph splitter (LAD - RHP Yoshinobu Yamamoto)

🏟️ Would be out in 30/30 MLB parks



SFG (5) @ LAD (1)

