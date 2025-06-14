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MLB／爭議判決氣到拿出嘴裡口香糖丟 洋基教頭問裁判需要勇氣嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基總教練布恩（Aaron Boone）因一記界外判決氣到拿出嘴裡的口香糖丟，下場當然是被驅逐出場。 美聯社
洋基總教練布恩（Aaron Boone）因一記界外判決氣到拿出嘴裡的口香糖丟，下場當然是被驅逐出場。 美聯社

洋基紅襪隊今天廝殺到延長賽，才由紅襪以2：1險勝，洋基10局上的攻勢空手而歸，總教練布恩（Aaron Boone）還因一記界外判決氣到拿出嘴裡的口香糖丟，賽後怒批裁判沒有改判的勇氣，但隨後又改口「勇氣」可能是不恰當的詞彙。

洋基今天靠9局上賈吉（Aaron Judge）的陽春砲、本季第26轟，將戰線逼進延長賽，10局上突破僵局自動放在二壘上的沃爾普（Anthony Volpe），挑戰三壘遭到盜壘阻殺，多明奎茲（Jasson Domínguez）則是吞下三振，勒梅休（DJ LeMahieu）第1球打向線邊，一壘審雷哈克（Jeremie Rehak）判決界外，洋基挑戰後維持原判。

布恩為此氣急敗壞，遭到驅逐出場，一度火大到連嘴裡的口香糖都拿出來丟，而勒梅休在該打席擊出滾地球出局後，跑向一壘途中持續朝一壘審搖頭，也領到生涯首次驅逐出場。

勒梅休賽後還原自己當時對一壘審說的話：「那是記粗暴的判決（That was a brutal call.）」，他強調自己沒有說任何髒話，就只有講這句話，就遭到驅逐出場。

布恩的賽後訪問氣氛頗僵，對於提問沃爾普盜三壘的決定是否OK，布恩說：「當然OK，你不OK嗎？」現場陷入沉默了數秒，布恩才繼續講下去，「你們都看過他盜三壘，他唯一出局的原因是滑壘時手被卡到，沒能像平常那樣延伸。」

此外，記者詢問：「Aaron，你知道你不能吵輔助判決嗎？」布恩回應：「我可以啊！我已經做了。」記者回應：「對，所以你被驅逐出場了」，布恩沒好氣說：「對，我被驅逐出場了。」記者接續詢問他對那記判決的看法，布恩表示，「那一球有四分之一壓在線上，他們在第一時間錯過界內判決，而且還沒有勇氣去推翻判決。」

媒體進一步追問他的「勇氣說」，布恩這才改口，「我只是太氣了，可能用錯了詞彙。但他們從來不給任何解釋，這就是紐約（重播輔助判決中心位於紐約）。」他也說這一球無關洋基是否能得分，最終確實是紅襪技壓洋基。

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紅襪 洋基 勒梅休

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