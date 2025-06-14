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MLB／首屆訓練營學員站上大聯盟 朴贊浩、金慧成「特急」相會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
朴贊浩今天透過IG貼出與金慧成的合照，3個女兒也與金慧成碰面。圖／取自朴贊浩IG
朴贊浩今天透過IG貼出與金慧成的合照，3個女兒也與金慧成碰面。圖／取自朴贊浩IG

2011年第一屆朴贊浩棒球訓練營上的12歲孩子，如今已在道奇隊征戰大聯盟，「高麗特急」朴贊浩、「彗星特急」金慧成兩位不同世代的道奇韓籍選手碰面，朴贊浩倍感欣慰，詩意形容「夢想之樹」上的果實已經成熟。

朴贊浩今天透過IG貼出與金慧成的合照，3個女兒也與金慧成碰面，朴贊浩留言寫著：「度過了一段開心且有趣的時光，夢想之樹上果實已經成熟，我為此感到開心且驕傲，當年朴贊浩訓練營上的孩子，如今穿著道奇球衣為國爭光。」他更說，即便「夢想之樹」變得虛弱、失去力量，但像這樣的時刻，都是讓自己堅持下去的力量。

朴贊浩今天透過IG貼出與金慧成的合照，3個女兒也與金慧成碰面。圖／取自朴贊浩IG
朴贊浩今天透過IG貼出與金慧成的合照，3個女兒也與金慧成碰面。圖／取自朴贊浩IG

金慧成來自京畿道高陽市，而朴贊浩第一屆棒球訓練營正是在高陽舉辦，學員為當地5支少棒、青少棒球隊共60位小球員，以及120位來自其他各地的孩子，金慧成也在其中，當時的教練團成員包括朴贊浩、李承燁、李大浩、柳賢振、金泰均等人。

金慧成在最終選擇加盟道奇時，也曾解釋因為從朴贊浩到柳賢振，自己常常從電視上看到他們身披道奇球衣出賽的身影，對於道奇比較了解，加上去年就是冠軍球隊，因此更有吸引力。

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金慧成 道奇 棒球

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