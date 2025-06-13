MLB／鈴木誠也炸裂17轟「宛如動漫」 生涯打點比肩三神獸
小熊隊日籍重砲手鈴木誠也在對戰匹茲堡海盜的比賽中，以指定打擊身份擔任第3棒登場，並在第6局轟出關鍵陽春砲，不僅助隊擴大領先優勢，更達成生涯250分打點的里程碑，成為史上第4位在大聯盟完成此紀錄的日本球員。
當時鈴木誠也面對海盜左投希尼（Andrew Heaney），在2好球無壞球的不利情況下，瞄準一顆外角偏高、時速80.8英哩（約130公里）的變速球，毫不猶豫一棒掃向左外野看台。球一出棒便氣勢十足，擊球初速高達103.6英哩（約167公里），仰角29度、飛行距離達379英呎（約115.5公尺），完成本季第17號全壘打。
這一擊也讓鈴木誠也的大聯盟生涯累積打點數來到250分，繼鈴木一朗780分、松井秀喜760分與大谷翔平606分打點之後，成為史上第4位突破250打點大關的日本球員。
鈴木誠也這發全壘打震撼全場，主場觀眾紛紛起立喝采。社群媒體上，MLB官方上傳全壘打影片並且大讚：「這發全壘打簡直是從鈴木誠也的球棒中爆炸而出！」球迷也留言讚嘆，「簡直像動漫一樣」、「這一擊讓整座球場震動」、「最佳DH！」
不只是鈴木誠也開轟，隊友「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也在第4局敲出本季第18號全壘打，帶有兩分打點，幫助小熊取得3比0領先。雖然海盜在第7局追回2分，小熊最終仍以3比2守下勝果。
鈴木誠也與阿姆斯壯目前皆以57分打點並列國聯第2名，僅次於紐約大都會強打阿隆索（Pete Alonso）的63分。
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