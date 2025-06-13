MLB／洋基跑者差點跌倒仍撲回關鍵分 隊友：假動作晃倒對手

洋基隊內野手雷耶斯（Pablo Reyes）今天對上皇家隊，跑回全場唯一分數，幫助洋基以1比0險勝，完成3連戰橫掃。不過這一分過程驚險，先發投手瓦倫（Will Warren）笑稱雷耶斯用假動作騙過對手。

第8局雙方還是0：0，洋基高史密特（Paul Goldschmidt）敲出強勁平飛球，一壘手擋下但沒接進手套。從二壘出發的雷耶斯跑過三壘時差點摔倒，三壘指導教練叫他直衝本壘，但他猶豫了一下，才決定衝向本壘。皇家捕手佛明（Freddy Fermin）無法確實接捕觸殺，讓洋基得到決定勝負的1分。

先發投手瓦倫主投5.2局無失分，他賽後笑說：「雷耶斯那一下真的是假動作晃到對手，我們在休息區裡都很興奮，那是整場比賽的第一個重擊，徹底改變氣勢。」

今天是雷耶斯美國時間5月31日以來首次出賽，事實上他從二壘跑回本壘只花8.97秒，他回憶，「那時候真的有點慌，畢竟是第8局了，知道這一分非常關鍵。」他透露回休息區後，隊友幫他倒水，提醒他深呼吸放鬆。

這場比賽的另一看點是洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe），他在第7局上演高難度跳傳美技，讓球迷們聯想到洋基隊傳奇游擊手基特（Derek Jeter）。

This play to give the @Yankees the lead was WILD 😳 pic.twitter.com/7QDkCXwu0m — MLB (@MLB) 2025年6月13日