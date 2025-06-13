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MLB／匿名投票道奇、洋基最受球員歡迎 運動家、白襪名聲差

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊。 美聯社
道奇隊。 美聯社

美媒《The Athletic》近日採訪100多名球員，球員匿名回應哪支球隊名聲最好和最壞，以及最想和最不想效力的總教練，道奇隊是最受球員歡迎的球隊。

當被問到哪隊有好名聲，有86人選擇道奇，第2是洋基隊40票，第3則是勇士隊25票。球員們稱讚道奇，「都拿下世界大賽冠軍了，結果他們還能補強成這樣，這才是職業運動該有的樣子，不只是棒球」、「道奇不只照顧球員，也照顧球員的家庭，而且在養成方面也做得非常出色」、「道奇真的很不一樣，每隊都想贏，想讓球員拿好合約，但你去道奇，這些事看起來真的都會發生」。

洋基隊。 美聯社
洋基隊。 美聯社

洋基也備受球員好評，「洋基和道奇是球員心中的標竿，住宿條件好，永遠積極追求自由球員，主場永遠坐滿人」、「他們真的很照顧球員，連餐點都超棒」、「每個去過洋基的球員都超愛那裡的環境」。

運動家隊。 美聯社
運動家隊。 美聯社

最不受球員歡迎的球隊依序是運動家白襪、洛磯、馬林魚、海盜和天使，這6隊幾乎囊括所有負面投票。不喜歡運動家的球員說，「因為他們很小氣」、「我有朋友被交易到運動家，當時還是小聯盟球員，他到奧克蘭後說吃的東西、住的地方都很糟」。

對於白襪隊，不喜歡的球員表示，「整隊就是徹底的災難」、他們去年輸了史上最多場比賽，說真的，現在誰會想加入那種球隊」。

最想效力的總教練當中，前3名是遊騎兵隊波奇（Bruce Bochy）、紅人隊法蘭柯納（Terry Francona）、守護者隊沃特（Stephen Vogt）。前洛磯隊教頭布雷克（Bud Black）與紅雀隊馬莫（Oli Marmol）並列倒數第1，教士隊席爾特（Mike Shildt）和天使隊華盛頓（Ron Washington）並列倒數第3。

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