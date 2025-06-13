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MLB／打者實力榜大谷翔平跌至第5！官網：不需恐慌
大聯盟公布最新一期打者實力榜，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）仍高居榜首，道奇隊大谷翔平近期碰上低潮，從上一期的第2跌至第5。
本期排名前5依序是賈吉、水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）及大谷翔平。
內文指出，大谷翔平6月前10場比賽打擊率0.256、上壘率0.333、長打率0.385，只敲出1轟，沒有盜壘成功，以他的標準來看，可說是陷入嚴重低潮，但還不到要按下恐慌按鈕的地步。
大谷翔平的多項打擊數據仍在國聯保持領先，包含長打率、整體攻擊指數（OPS）、全壘打、壘打數和得分。
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