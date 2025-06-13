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MLB／面對史庫柏0比4落後連換投都省了 金鶯教頭：感覺像0比8

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
老虎強投史庫柏。 美聯社
老虎強投史庫柏。 美聯社

老虎隊今天以4：1擊敗金鶯隊，強投史庫柏（Tarik Skubal）再繳出一場7局無失分好投，金鶯此役啟用假先發，第二任投手克雷默（Dean Kremer）第4局挨了一發陽春砲、一發三分砲，金鶯眼看陷入0：4落後，連換投都省了，克雷默最終中繼7局失4分，金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）坦言：「面對史庫柏處於0：4，感覺就像0：8。」

史庫柏7局投球共用98球，被敲3安打，罕見的是出現兩次保送，這是他繼4月3日面對水手隊3次保送後，相隔11場，再度出現2次保送以上的比賽。

金鶯此役啟用假先發，由亞金（Keegan Akin）「開門」1局無失分、送出2K，第二局起由克雷默接手，勝負關鍵出現在第四局，克雷默連4打席被敲安打，先是丁格勒（Dillon Dingler）的陽春砲，接下來2打席都是安打，再由米道斯（Parker Meadows）補上三分砲。

克雷默在挨轟之後回穩，最終以105球留下中繼7局被敲5安打、失4分，送出8次三振，內容不俗，但金鶯攻不破史庫柏，直到他退場後才由卡森（Dylan Carlson）敲出陽春砲破蛋。

曼索里諾坦言：「當我們陷入0：4落後，我們不希望再多使用牛棚，面對史庫柏0：4就像0：8，所以我當時在想如何只用一名投手，克雷默辦到了，他吃下7局，比起丟掉的4分，我認為這讓這場出賽內容看起來更好。」

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金鶯 老虎 史庫柏

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