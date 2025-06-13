MLB／賈吉連66場先發終於輪休 想用2轟換取消特休遭教頭駁回

洋基隊今天面對皇家隊先發打線不見「法官」賈吉（Aaron Judge）名字，這是早就圈好的「特休日」，總教練布恩（Aaron Boone）賽前透露與他的有趣互動，賈吉原本還想討價還價，用連兩天開轟換取消休假，布恩雖有稍微動搖，「但我們最後還是決定在這件事上堅持原則。」

賈吉去年在連67場先發後，首度輪休為6月10日，本季也在差不多的時間點，洋基此役進行與皇家隊3連戰的最終戰，為本季第67場比賽，而賈吉在前66場全數先發，直到今天終於休兵。

布恩表示，大概是在一周前，他找上賈吉討論要安排哪一天輪休，最後選上這天，賈吉同意，但詢問布恩如果自己在系列賽前兩場開轟，是否可以取消休假，而布恩答應了。

結果賈吉真的在前兩戰都開轟，布恩笑說：「他看著我，表情就像在說『嘿！我真的做到囉！』」布恩最終決定維持原本決定，賈吉當然失望，但也笑說：「在討論休兵這件事上，往往都有激戰，這次我沒能贏。」

布恩表示，「我絕對不會希望他不在先發打線中，但我認為以長期來說會有回報，可以幫助他保持動力，這項調度就會是有意義的。」